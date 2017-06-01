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Нехватка рабочих рук и вездесущий борщевик: с какими проблемами сталкиваются псковские фермеры, и как удается их решить?

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Категория: Вести-Псков
Создано 01.06.2017 11:08

Нехватка рабочих рук и вездесущий борщевик: с какими проблемами сталкиваются псковские фермеры, и как удается их решить?Псковские сельхозпроизводители завершили посевные. Но работа на полях не останавливается: осваиваются новые земли, идёт обработка от вредителей. Фермеры стараются приобретать современную технику.

Большие затраты себя оправдывают. Цвет, вкус, запах - все на высшем уровне. Рецепт прост - Елена и Иван все делают сами. Строят, ухаживают, пасут и доят стадо. В день получают около четырехсот литров молока. В экологичности таких продуктов сомневаться не приходится. Вокруг ни души. Только свежий воздух и хорошая компания: куры, утки и цесарки. Как начинающие фермеры, семья Филипповых в позапрошлом году получила грант от областной администрации, признаются, такая помощь очень кстати.

ИВАН ФИЛИППОВ, ГЛАВА КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА "БУРЁНКА":
Особенно сейчас, я слышал увеличили для начинающих фермеров до трех миллионов, то это вообще очень прекрасно, нам дали миллион сто, мы и то построили довольно приличную ферму на 50 голов, это многого стоит.

Сейчас у семьи в планах постройка дома, реконструкция старой фермы и покупка новой сыроварни, чтобы расширить производство и не отставать от конкурентов. В хозяйстве у Веры Гальдикене более ста только дойных коров. В сутки перерабатывают около двух тонн молока. Это сыр, сметана, масло и творог. В цехе готовой продукции всегда полные полки. Но ненадолго. Большая часть молочки уезжает в Санкт-Петербург. Еще в прошлом году, рассказывает Вера Гальдикене, приходилось покупать корма для животных или брать в аренду технику. Сейчас, благодаря областному гранту эта проблема решена.

ВЕРА ГАЛЬДИКЕНЕ, ГЛАВА КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА "ГАЛЬДИКАНЕ":
Это очень хорошая поддержка, купили новую технику для кормозаготовки, новый пресс-подборщик, новый обмотчик рулонов. Потом была большая проблема у нас погрузкой, купили фронтальный погрузчик навесной. И самое главное, мы установили молокопровод.

Главная задача теперь - развиваться дальше. В планах увеличить поголовье и наладить мясное производство. Благо расти есть куда - полей в Новоржевском районе хватает. Правда, большая часть уже сильно заросла. Это стало основной проблемой для сельхозпредприятия "Вехно". Триста гектаров земли, когда -то заросших кустарником и борщевиком, теперь выглядят так. Зеленые ростки пшеницы, ячменя, фацелии и донника. Последние посадили впервые, в планах развивать сладкое дело. Двести пчелиных семей уже поселились в свои домики.

РОМАН ЗАХОДЯКИН, УПРАВЛЯЮЩИЙ СЕЛЬСКОХОЗПРЕДПРИЯТИЕМ "ВЕХНО":
В этом году хотелось бы ввести 200 га земли, это очень сложно и это самая основная работа, самая большая сложность. В планах больше вводить земли под медоносы, сеять медоносы и собственно увеличивать пасеку. Сейчас под эти объемы строится зерносушилка, зернохранилище, т.е. для полноценной обработки зерна и доведение его до состояния товарного.

Еще в планах развить форелевое направление. Но реализация всех планов, признаются, осложняется нехваткой рабочих рук. Работники приезжают даже из Белоруссии и Украины. Но несмотря на все сложности, говорят фермеры, сельское хозяйство остается не просто работой, а любимым делом, променять которое никто не готов.

Екатерина Давыдова, Василий Нордэн


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