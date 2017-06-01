Июнь принесет с собой не только летнюю жару, но и сильные грозы

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 01.06.2017 10:56

До двадцати восьми градусов тепла ожидается в Псковской области в июне. Вместе с по-летнему тёплой температурой в МЧС прогнозируют высокую вероятность гроз с порывами ветра до восемнадцати метров в секунду. При этом опасных метеорологических явлений не ожидается.

Что до пожароопасности, спасатели предполагают третий класс, а в юго-восточных районах региона возможен и четвёртый.

Надежда Прыгина