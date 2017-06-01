От ужасов бомбежки Киева до Парада Победителей на Красной площади: участница акции «Мой солдат победы» рассказала о боевом пути Ивана Аноприенко

Мы продолжаем нашу рубрику «Мой Солдат Победы», где любой желающий может поведать историю своего близкого, прошедшего Великую Отечественную. И сегодня о своём Герое - Иване Григорьевиче Аноприенко, расскажет Наталья Колобова из Острова.
НАТАЛЬЯ КОЛОБОВА:
Иван Григорьевич Аноприенко - это не мой родственник, это освободитель Острова и хороший друг. Двадцать лет знакомы с ним, они приезжают сюда на дни освобождения города и мы проводили с ними все свободное время. Он мне просто как отец родной.
22 июня, песня еще есть знаменитая: "Киев бомбили, нам объявили", Они попали под эту бомбежку, их по тревоге подняли и повезли на аэродром растаскивать самолеты, помогать. И началась для него война. В Германии участвовал в штурме Берлина. Прямо из Берлина его направили в Москву на парад Победы. Причем дали довезти знамя дивизии, поэтому он ехал в отдельном купе. Его определили в знаменную группу, которая бросала штандарты немецкие. И он говорит: пока прошли все войска, все коробочки, они маршировали под музыку, когда вышла эта знаменная группа, музыка прекратилась, оркестр прекратил играть, только барабанная дробь. И вот эти знаменитые кадры, весь мир знает, как они бросали эти знамена. И потом, он говорит, эти перчатки, в которых несли штандарты, сожгли даже.
Дина Перевозчикова
|
Июнь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2