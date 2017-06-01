От ужасов бомбежки Киева до Парада Победителей на Красной площади: участница акции «Мой солдат победы» рассказала о боевом пути Ивана Аноприенко

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 01.06.2017 10:53

Мы продолжаем нашу рубрику «Мой Солдат Победы», где любой желающий может поведать историю своего близкого, прошедшего Великую Отечественную. И сегодня о своём Герое - Иване Григорьевиче Аноприенко, расскажет Наталья Колобова из Острова.

НАТАЛЬЯ КОЛОБОВА:

Иван Григорьевич Аноприенко - это не мой родственник, это освободитель Острова и хороший друг. Двадцать лет знакомы с ним, они приезжают сюда на дни освобождения города и мы проводили с ними все свободное время. Он мне просто как отец родной.

22 июня, песня еще есть знаменитая: "Киев бомбили, нам объявили", Они попали под эту бомбежку, их по тревоге подняли и повезли на аэродром растаскивать самолеты, помогать. И началась для него война. В Германии участвовал в штурме Берлина. Прямо из Берлина его направили в Москву на парад Победы. Причем дали довезти знамя дивизии, поэтому он ехал в отдельном купе. Его определили в знаменную группу, которая бросала штандарты немецкие. И он говорит: пока прошли все войска, все коробочки, они маршировали под музыку, когда вышла эта знаменная группа, музыка прекратилась, оркестр прекратил играть, только барабанная дробь. И вот эти знаменитые кадры, весь мир знает, как они бросали эти знамена. И потом, он говорит, эти перчатки, в которых несли штандарты, сожгли даже.

Дина Перевозчикова