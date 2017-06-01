В великую эпоху джаза окунулись псковские студенты на концерте, посвященном певице Элле Фицджеральд

В Псковском колледже искусств прошёл концерт, посвящённый американской певице Элле Фицджеральд. Её мастерское владение техникой голосовой импровизации и уникальный голос для студентов специализации "Эстрадное пение" - предел мечтаний. Поэтому они не могли не отметить такую важную дату. Весной этого года величайшей в истории джазовой музыки вокалистке исполнилось бы сто лет.
АНГЕЛИНА СЕМЕНОВА, СТУДЕНТКА КОЛЛЕДЖА ИСКУССТВ:
Это одна из величайших персон в музыке, которая повлияла на многих нынешних музыкантов, подарила нам это прекрасное искусство и дала прекрасную дальнейшую дорогу для следования музыке.
Начинающие вокалисты исполнили хиты американского джаза, начиная с тридцатых, когда только начался творческий путь Эллы Фицджеральд, и заканчивая пятидесятыми, на которые пришёлся пик карьеры "первой леди джаза". Специальный гость концерта, Аркадий Галковский, отметил, что для студентов это - настоящее испытание, потому что голос Фицджеральд неподражаем.
Дина Перевозчикова
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