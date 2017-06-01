От дрессированных собак до звезд далеких галактик: в День защиты детей маленьких псковичей ждет много сюрпризов

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 01.06.2017 10:44

Сегодня Международный День защиты детей. Псковичей и гостей города ждёт обширная праздничная программа. Это концерт в Детском парке, где для зрителей выступят творческие коллективы и спортивный клуб собаководства. Праздник стартует в полдень. Псковский планетарий приглашает на День открытых дверей. А библиотека в Любятово на книжный фестиваль.

Праздничный концерт ждёт юных псковичей и вечером, в Доме офицеров.

Надежда Прыгина