От дрессированных собак до звезд далеких галактик: в День защиты детей маленьких псковичей ждет много сюрпризов

Сегодня Международный День защиты детей. Псковичей и гостей города ждёт обширная праздничная программа. Это концерт в Детском парке, где для зрителей выступят творческие коллективы и спортивный клуб собаководства. Праздник стартует в полдень. Псковский планетарий приглашает на День открытых дверей. А библиотека в Любятово на книжный фестиваль.
Праздничный концерт ждёт юных псковичей и вечером, в Доме офицеров.
Надежда Прыгина
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Июнь 2017
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