Псковские актрисы покоряют мировой кинематограф. Успех на Каннском фестивале – лишь начало?

Сегодня в российский прокат выходит картина «Нелюбовь» Андрея Звягинцева. На Каннском кинофестивале она взяла приз жюри. Одну из центральных ролей в фильме сыграла актриса из Пскова Марина Васильева. Ещё до обучения во МХАТе, она занималась в театральном классе Псковского педагогического комплекса и школьном театре «Бенефис» под руководством Елены Шишло.
Ещё одна актриса родом со Псковщины Юлия Пересильд сыграла одну из главных ролей в новой мелодраме "Золотая Орда". Сериал выйдет в этом году на Первом канале.
Надежда Прыгина
|
Июнь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2