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Псковские актрисы покоряют мировой кинематограф. Успех на Каннском фестивале – лишь начало?

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Категория: Вести-Псков
Создано 01.06.2017 10:42

Псковские актрисы покоряют мировой кинематограф. Успех на Каннском фестивале – лишь начало?Сегодня в российский прокат выходит картина «Нелюбовь» Андрея Звягинцева. На Каннском кинофестивале она взяла приз жюри. Одну из центральных ролей в фильме сыграла актриса из Пскова Марина Васильева. Ещё до обучения во МХАТе, она занималась в театральном классе Псковского педагогического комплекса и школьном театре «Бенефис» под руководством Елены Шишло.

Ещё одна актриса родом со Псковщины Юлия Пересильд сыграла одну из главных ролей в новой мелодраме "Золотая Орда". Сериал выйдет в этом году на Первом канале.

Надежда Прыгина

 

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