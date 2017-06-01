Дойдет ли актер Денис Золотарев пешком из Пскова до Пушкинских Гор за 24 часа? На кону ящик апельсинов

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 01.06.2017 10:39

Завтра в Пушкинских Горах открывается пятьдесят первый Пушкинский праздник поэзии. А актер Псковского драмтеатра Денис Золотарев отправился туда пешком из Пскова. И намерен дойти на фестиваль за сутки. Многие не верят, что ему это удастся. А с помощником руководителя театрально-концертной дирекции Дмитрием Волхоновым актер даже поспорил на ящик апельсинов.

Отправиться в это путешествие Дениса подвиг не столько ящик апельсинов, сколько детская мечта. Его вдохновила история о том, как туристы, в том числе и его папа, поспорили, кто сможет пройти сто километров за двадцать четыре часа. Его папа смог.

ДЕНИС ЗОЛОТАРЕВ, АКТЕР ПСКОВСКОГО ДРАМТЕАТРА:

Когда я услышал историю от своего папы, что он шел сто километров, я обалдел, не очень ему поверил, поверил, конечно, но это было удивительно для меня. И я решил еще подростком, что точно сделаю это. Вчера говорил со своим папой по скайпу, он меня всячески поддерживает, он делал это три или четыре раза.

Вещей немного: бутылка воды, сухофрукты, шоколадные батончики, теплый плед, удобные, уже проверенные, кроссовки и ветровка.

Во время путешествия Денис будет вести видеодневник в соцсетях, чтобы у скептиков не осталось никаких сомнений в том, что путь пройден пешком, а не на автомобиле или автобусе.

ДИНА ПЕРЕВОЗЧИКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:

Сейчас 8 утра, и впереди еще 24 часа, чтобы преодолеть 112 километров от Пскова до Пушкинских Гор. И если авантюра все-таки удастся, то Денис Золотарев станет наверное первым гостем 51 Пушкинского фестиваля и уж точно первым человеком, который на этот фестиваль пришел пешком, не считая самих жителей Пушкинских Гор.



Дина Перевозчикова, Александр Калинин