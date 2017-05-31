Никаких поборов и проблем с землей в новой школе на Завеличье нет

Об этом в прямом эфире радиостанции «Маяк-Псков» заявил начальник областного управления образования Александр Седунов. По его словам, разговоры о требовании администрацией школы денег на благоустройство прилегающих к зданию территорий – всего лишь слухи.
На самом деле, никакие факты поборов в данной школе управлению образования неизвестны. Пришкольная территория облагораживается за счет специально выделенных на это средств. По поводу возникших в последнее время вопросов с землей, на которой возведена школа, Александр Седунов высказался определенно: «Никаких проблем у образовательного учреждения с земельным участком ни под зданием, ни под спортивными площадками нет».
Кроме того, Александр Седунов сообщил, что для учеников со второго по одиннадцатый класс в школе еще есть места. Для того, чтобы попасть туда достаточно написать заявление на прием. Что касается первоклассников, то здесь все будет зависеть от того, насколько близко они живут к школе. «Я категорический противник понятия списков», - отметил Александр Седунов. В первый класс попадут те дети, дома которых расположены на закрепленной за данной школой территорией. В том числе, это будут улицы Балтийская и Венская.
Анастасия Цепина
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Май 2017
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