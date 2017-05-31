Чем удивит гостей XXII фестиваль воздухоплавания в Великих Луках? Узнаем в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» сегодня (31 мая) в 18.10

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 31.05.2017 17:18

Великие Луки готовятся к встрече спортсменов и гостей традиционного фестиваля воздухоплавания. Уже сейчас подано около 50 заявок на участие. По словам сотрудников гостиниц, свободных номеров уже осталось немного.

О том, как готовятся к XXII международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках, кто планирует приехать, чем и когда будут удивлять пилоты и организаторы, расскажем в программе «Постфактум».

Слушайте сегодня (31 мая) в 18.10 в прямом эфире на «Радио России-Псков».