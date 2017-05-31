Чего достигли и к чему стремимся: какой предстала Псковская область в Совете Федерации?

"Час субъекта" провёл сегодня для российских сенаторов губернатор Андрей Турчак. "Час субъекта" - одно из мероприятий, которое проводится в рамках дней Псковской области в Совете Федерации. По сути - это представление преимуществ региона. А также, возможность найти новые пути развития, при поддержке Совета.
Национальный колорит, туристический потенциал, сельскохозяйственный и промышленный комплексы. Такой предстаёт Псковщина в Совете Федерации. Приграничное положение ‒ это наше преимущество, подчёркивает губернатор региона. Оно помогает реализовывать социальные проекты, развивать туристический потенциал, промышленность и торговлю.
СЕРГЕЙ ПЕРНИКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
Мы сегодня транзитим более 30% грузов Северо-Запада. Обладаем всей необходимой транспортной и таможенной инфраструктурой. И рассчитываем в будущем также являться одним из лидеров по транзиту и доставке различных продуктов, как на территорию России, так и за её пределами.
Санкции не подкосили экономику приграничного региона, подчёркивают в нашей делегации. Все совместные социальные программы с иностранными партнёрами выполняются. Продукция заводов экспортируется. А интерес европейских компаний к особой зоне "Моглино" ‒ растёт.
ОЛЬГА ТОРБИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ «МОГЛИНО»:
Буквально недавно вручали сертификат новому резиденту. У нас хорошее партнёрство с Францией начинается. Я думаю, что продолжится, потому что интересантов очень много. Так как зона находится на границе в сорока километрах от Евросоюза, нами очень много интересуется иностранных государств.
Помимо сильных сторон и приоритетов развития Псковской области, в Совете Федерации были озвучены и проблемы, которые региону ещё предстоит решить. Губернатор подчеркнул ‒ это сложности, с которыми сталкиваются все регионы: вопросы государственного долга, замещения коммерческих кредитов бюджетами.
АНДРЕЙ ТУРЧАК, ГУБЕРНАТОР ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
Это та поддержка, которую федеральный центр может и должен оказывать нашим субъектам. Поскольку субъекты в свою очередь софинансируют федеральные программы и отвлекают на это средства из своего бюджета.
Подводить итоги дней Псковской области в Совете Федерации ‒ рано. Много вопросов поднято и целей поставлено. Через две недели будет сформирован итоговый протокол, в котором и найдёт отражение работа псковской делегации.
Регина Кадырова
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Май 2017
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