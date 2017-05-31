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Пройти тест на определение предпринимательских способностей и научиться оказывать первую медицинскую помощь: в ПсковГУ стартует «Летняя школа»

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Категория: Вести-Псков
Создано 31.05.2017 17:07

Пройти тест на определение предпринимательских способностей и научиться оказывать первую медицинскую помощь: в ПсковГУ стартует «Летняя школа»С пятого июня в Псковском государственном университете стартует «Летняя школа». Проект рассчитан на школьников старше двенадцати лет. Летняя школа - это возможность углубить и расширить знания в самых разных областях. Есть языковые и математические программы, профориентационные: "Азбука предпринимательства" и "Школа юного медика", творческая мастерская.

Занятия будут проходить в различных формах. Школьники смогут поучаствовать в мастер-классах по дизайну, робототехнике, поучаствовать в деловых и экономических играх, пройти тест на определение предпринимательских способностей или будущей профессии и даже научиться оказывать первую медицинскую помощь.

ЕКАТЕРИНА ТИТОВА, НАЧАЛЬНИК ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПСКОВГУ:
«Летняя школа ПсковГУ» - это проект, реализуемый подготовительным отделением Института непрерывного образования Псковского государственного университета. И направлен он на то, чтобы ребята интересно, увлекательно, а главное с пользой провели своё свободное время. Каждый факультет ПсковГУ принял участие в этом проекте и разработал свою летнюю школу. «Летняя школа» выглядит как короткая дополнительная общеобразовательная программа, рассчитанная от 12 до 30 часов.

Виктория Писукова


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