«Не страшны любые вести – мы в ответ бежим на месте»: Псковский и Островской районы ‒ самые спортивные в области

Более четверти населения Псковской области регулярно занимаются физкультурой и спортом. По региону больше всего любителей здорового образа жизни живут в Псковском и Островском районах. Об этом на заседании коллегии Комитета по физической культуре и спорта сообщил его руководитель Иван Штылин.
Сегодня здесь подвели итоги прошедшего спортивного года и вручили удостоверения некоторым спортсменам, которые в прошлом году выполнили нормативы на звание мастера спорта. Кроме того, Иван Штылин отметил, что сейчас в регионе продолжается активное внедрение комплекса ГТО, за прошлый год сдать нормативы попробовали более одиннадцати тысяч человек. А чтобы тех, кто готов к труду и обороне стало ещё больше, Госкомитет Псковской области по физической культуре и спорту подал заявку в Министерство на установку двадцати площадок для подготовки к сдаче нормативов в муниципалитетах.
ИВАН ШТЫЛИН, РУКОВОДИТЕЛЬ ГОСКОМИТЕТА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ:
Высокие рейтинги Псковской области в работе по внедрению комплекса ГТО в Министерстве спорта Российской Федерации и лучший результат по рейтингу Общественной палаты Российской Федерации говорят о том, что, несмотря на экономическую ситуацию в целом в регионе, этому направлению уделяется особое внимание. Я хотел бы поблагодарить всех участвующих в этом процессе.
Виктория Писукова
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Май 2017
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