Почти десять миллионов рублей задолжали жители Псковской области за голубое топливо

Больше половины долга числится за Псковом и Псковским районом. Газовики объясняют: время погасить задолженность у абонентов всегда есть. Должникам сначала высылают предупреждение об отключении, после звонят, напоминают. А вот, когда все мирные способы испробованы: приходят в гости с болгаркой.
Эту трубу работники Газпрома обрезают по сделанной раньше заплатке. Владельцы дома далеко не в первый раз задолжали за голубое топливо, заглушка на их газопроводе уже стояла.
Но неприятный опыт видимо ничему не научил. В этот раз сумма долга превысила тридцать тысяч рублей.
Когда речь идёт об отключении, объясняют в Газпроме, имеет значение скорее не сумма долга, а то, сколько времени человек не платит за газ. В этом доме долг сравнительно небольшой - около пяти тысяч, но накопился он за четыре месяца
Перед приходом газовиков хозяйка оплатила часть задолженности. Остальное жильцы дома пообещали погасить в ближайшее время. Труба остаётся на месте.
Владелец этого кафе и отеля тоже большую часть долга погасил до визита газовой службы, но отключение ему всё равно грозит.
ЕЛЕНА ПЛАТОНЕНКО, НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ ПО РАБОТЕ С ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ:
Здесь две причины отключения, здесь и долг и отсутствие договора на обслуживание.
Договор на техобслуживание - гарантия того, что всё оборудование, как минимум раз в три года, будет проверено газовиками и работает исправно. Бизнесмен обещает - в этот же день договор будет подписан.
Газовики объясняют: их визит часто так и заканчивается, люди понимают, чтобы возобновить подачу голубого топлива, им придётся не только оплатить долг, но и заплатить за отключение - подключение. Обычно - не больше пяти тысяч, но бывают случаи серьёзнее.
ЕЛЕНА ПЛАТОНЕНКО, НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ ПО РАБОТЕ С ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ:
Если у абонента подземный газопровод. Мы вызываем технику и раскапываем в буквальном смысле газопровод. Собственник будет оплачивать эти работы, последнее такое отключение стоило около 60-ти тысяч рублей, примерно, это равнялось задолженности за газ.
Прятаться от газовиков за забором или дверью абонентам не рекомендуют: дороже встанет. В этом случае компания обращается в суд с просьбой обеспечить доступ к газовому оборудованию. Судебные расходы - около шести тысяч рублей, также ложатся на плечи должника.
Регина Кадырова, Денис Алексеев
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Май 2017
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