logo_vk logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_rss
Главная > Новости > Вести-Псков

Сегодня псковский Городской суд временно отстранил от должности главу Гдовского района Михаила Разумнова

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 31.05.2017 16:18

В отношении главы Гдовского района возбуждено уголовное делоКак стало известно, следователи посчитали, что находясь на посту главы муниципалитета, он может оказывать давление на свидетелей, либо иным образом препятствовать следствию по уголовному делу. Напомним, оно было возбуждено в конце прошлого года за незаконную продажу земли.

По материалам прокурорской проверки установлено, что в две тысячи четырнадцатом году подозреваемый издал постановление о продаже своей супруге земельного участка площадью восемьсот тридцать квадратных метров за сорок восемь тысяч рублей. При этом незаконно включил в его состав земельный участок площадью двести квадратных метров, предоставленный ранее по договору аренды иному физическому лицу. Наказание по этой статье - лишение свободы на срок до семи лет. Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой области на контроль. Временно исполнять обязанности главы Гдовского района будет Николай Капитонов.

Татьяна Борисова

 

SocButtons v1.5

Похожие материалы

Новости

Россия 24
Kinza
Россия 1
В рифму
соавтор
Витрум
Авто-трэвл
Хлебосол
Май 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4