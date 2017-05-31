Сегодня псковский Городской суд временно отстранил от должности главу Гдовского района Михаила Разумнова

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 31.05.2017 16:18

Как стало известно, следователи посчитали, что находясь на посту главы муниципалитета, он может оказывать давление на свидетелей, либо иным образом препятствовать следствию по уголовному делу. Напомним, оно было возбуждено в конце прошлого года за незаконную продажу земли.

По материалам прокурорской проверки установлено, что в две тысячи четырнадцатом году подозреваемый издал постановление о продаже своей супруге земельного участка площадью восемьсот тридцать квадратных метров за сорок восемь тысяч рублей. При этом незаконно включил в его состав земельный участок площадью двести квадратных метров, предоставленный ранее по договору аренды иному физическому лицу. Наказание по этой статье - лишение свободы на срок до семи лет. Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой области на контроль. Временно исполнять обязанности главы Гдовского района будет Николай Капитонов.

Татьяна Борисова