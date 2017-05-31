Интервью с участниками российско-американского форума «Диалог Форт Росс». На этот раз гостями передвижной студии телеканала «Россия 24» стали спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и президент «Столыпинского центра регионального развития» Николай Случевский.
Смотрите сегодня (31 мая) на канале «Россия 24» в 19.45.
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Май 2017
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