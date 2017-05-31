Подробности Категория: Вести-Псков Создано 31.05.2017 15:59

Интервью с участниками российско-американского форума «Диалог Форт Росс». На этот раз гостями передвижной студии телеканала «Россия 24» стали спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и президент «Столыпинского центра регионального развития» Николай Случевский.

Смотрите сегодня (31 мая) на канале «Россия 24» в 19.45.

