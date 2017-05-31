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Интервью со спецпредставителем президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким и президентом «Столыпинского центра регионального развития» Николаем Случевским смотрите сегодня (31 мая) на телеканале "Россия 24" в 19.45

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Категория: Вести-Псков
Создано 31.05.2017 15:59

Интервью со спецпредставителем президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким и президентом «Столыпинского центра регионального развития» Николаем Случевским смотрите сегодня (31 мая) на телеканале Интервью с участниками российско-американского форума «Диалог Форт Росс». На этот раз гостями передвижной студии телеканала «Россия 24» стали спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и президент «Столыпинского центра регионального развития» Николай Случевский.

Смотрите сегодня (31 мая) на канале «Россия 24» в 19.45.
 

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