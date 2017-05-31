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«Диалог Форт Росс» ‒ катализатор для нормализации отношений России и США

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Категория: Вести-Псков
Создано 31.05.2017 15:00

«Диалог Форт Росс» ‒ катализатор для нормализации отношений России и СШАТаким мнением поделился в интервью телеканалу «Россия 24. Псков» заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Замминистра подчеркнул, что главное в этом форуме ‒ оздоровляющий, стимулирующий эффект, который оказывается на российско-американские отношения.

«Мы видим стремление общественности и бизнес-кругов выходить из состояния тупика, в который нас загнала администрация Обамы», ‒ отметил замминистра. По мнению Сергея Рябкова, «Диалог Форт Росс» ‒ прекрасная возможность обсудить важные проблемы в неформальной обстановке. Тем более, что состав форума в этом году весьма впечатляющий: от специалистов по энергобезопасности до культурологов и музейщиков. Именно такой формат необходим сейчас для улучшения отношений США и России. «Ведь жизнь, это, прежде всего, общение, диалог, это культурные и бизнес связи, а отнюдь не только дипломатические ноты и демарши», ‒ заключил Сергей Рябков.

Анастасия Цепина
 

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