Один человек погиб, четверо получили травмы в результате ДТП в Пушкиногорском районе

Микроавтобус, перевозивший белорусов в Минск врезался в бетонное ограждение минувшей ночью, в результате один человек погиб, четверо получили травмы. Авария произошла в Пушкиногорском районе на трассе Санкт-Петербург - Невель, там сейчас ведутся ремонтные работы.
Водитель двигался за большегрузом и не обратил внимание на предупредительные знаки, в результате врезался в железобетонный блок. В микроавтобусе было восемь пассажиров и водитель. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
Татьяна Борисова
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Май 2017
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