Один человек погиб, четверо получили травмы в результате ДТП в Пушкиногорском районе

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 31.05.2017 14:41

Микроавтобус, перевозивший белорусов в Минск врезался в бетонное ограждение минувшей ночью, в результате один человек погиб, четверо получили травмы. Авария произошла в Пушкиногорском районе на трассе Санкт-Петербург - Невель, там сейчас ведутся ремонтные работы.

Водитель двигался за большегрузом и не обратил внимание на предупредительные знаки, в результате врезался в железобетонный блок. В микроавтобусе было восемь пассажиров и водитель. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Татьяна Борисова