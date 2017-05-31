logo_vk logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_rss
Главная > Новости > Вести-Псков

Один человек погиб, четверо получили травмы в результате ДТП в Пушкиногорском районе

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 31.05.2017 14:41

Один человек погиб, четверо получили травмы в результате ДТП в Пушкиногорском районеМикроавтобус, перевозивший белорусов в Минск врезался в бетонное ограждение минувшей ночью, в результате один человек погиб, четверо получили травмы. Авария произошла в Пушкиногорском районе на трассе Санкт-Петербург - Невель, там сейчас ведутся ремонтные работы.

Водитель двигался за большегрузом и не обратил внимание на предупредительные знаки, в результате врезался в железобетонный блок. В микроавтобусе было восемь пассажиров и водитель. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Татьяна Борисова

SocButtons v1.5

Похожие материалы

Новости

Авто-трэвл
соавтор
В рифму
Витрум
Россия 24
Россия 1
Kinza
Хлебосол
Май 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4