«Транснефть» окажет финансовую поддержку Псковской области в сфере образования

Об этом в интервью телеканалу «Россия 24. Псков» рассказал Николай Токарев, президент ПАО «Транснефть». Региону будет оказана помощь с ремонтом школ, а также оснащением оборудованием лабораторий и классов.
Николай Токарев отметил, что договор с Андреем Турчаком о взаимодействии уже заключен. Кроме того, президент ПАО «Транснефть» видит и иные перспективы совместной работы, в том числе в особой экономической зоне «Моглино».
Отметим, что до этого «Транснефть» уже сотрудничала с Псковской областью, в частности, помогая Изборскому музею-заповеднику. Помимо этого, по словам Николая Токарева, на Псковщине находится одно из лучших предприятий компании – завод «Транснефтемарш», который производит оборудование для нефтепроводов.
Анастасия Цепина
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