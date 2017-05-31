«Транснефть» окажет финансовую поддержку Псковской области в сфере образования

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 31.05.2017 13:01

Об этом в интервью телеканалу «Россия 24. Псков» рассказал Николай Токарев, президент ПАО «Транснефть». Региону будет оказана помощь с ремонтом школ, а также оснащением оборудованием лабораторий и классов.

Николай Токарев отметил, что договор с Андреем Турчаком о взаимодействии уже заключен. Кроме того, президент ПАО «Транснефть» видит и иные перспективы совместной работы, в том числе в особой экономической зоне «Моглино».

Отметим, что до этого «Транснефть» уже сотрудничала с Псковской областью, в частности, помогая Изборскому музею-заповеднику. Помимо этого, по словам Николая Токарева, на Псковщине находится одно из лучших предприятий компании – завод «Транснефтемарш», который производит оборудование для нефтепроводов.

Анастасия Цепина