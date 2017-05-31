«Главное верить в свои силы»: сегодня псковские выпускники сдают первый обязательный ЕГЭ – по математике

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 31.05.2017 11:43

В эти минуты выпускники сдают первый обязательный ЕГЭ по математике. В Пскове за парты сели больше тысячи одиннадцатиклассников.

ЕКАТЕРИНА ДАВЫДОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:

Единый государственный экзамен по математике длится уже более полутора часов. Некоторые выпускники уже справились с заданиями и покинули кабинеты. Впрочем, время еще есть, экзамен длится три часа. Пообщаться с ребятами нам удалось до начала экзамена, и хочу сказать, что волнение, конечно, чувствуется, но в целом настрой у ребят боевой.

БОГДАН ФЕЛЬКИН:

Это и праздник, и тоска одновременно. Во-первых, сложно сдавать экзамен, страшно, с другой стороны, это последний шаг, который разделяет школу и взрослую жизнь. И к нему надо основательно готовиться.

ДМИТРИЙ ВОРОЖЦОВ:

В течение года нам давали различные тесты базового уровня, тест представляет 20 заданий, довольно простых на самом деле.

Правила проведения ЕГЭ неизменны уже несколько лет. С собой ребята могут взять только ручку, линейку, паспорт и воду без этикетки. Настраивается на экзамен каждый по-своему. Кто-то пытается отвлечься в коридоре, общаясь с друзьями, кто-то сразу садится за парту и пытается сосредоточиться.

ВАЛЕРИЯ АЛЕКСЕЕВА:

Уже прошел такой длительный период подготовки, который придал уверенности, так что сейчас не надо волноваться, главное верить в свои силы и знания, и сделать так, чтобы результат был такой, на который ты рассчитываешь.

Сегодня выпускники сдают базовый уровень по математике. Здесь достаточно набрать 27 баллов, чтобы получить аттестат. Те ребята, которым математика необходима для поступления в ВУЗ, второго июня будут сдавать профильный уровень.

ЕКАТЕРИНА МАЗЕПИНА:

Разница, конечно, есть, особенно во второй части профильной математики. Там уже идут углубленные задания, особенно последние, даже олимпиадного уровня, не все за них берутся, не все их решают. Я занималась и с репетитором, и в школе на дополнительные занятия ходила, это очень серьезная подготовка на протяжении двух лет, потому что иначе сдать на высокий бал практически нереально.

За ходом ЕГЭ в штабе следят общественные наблюдатели по камерам видеонаблюдения, они также могут находиться в самих кабинетах, и представители государственной экзаменационной комиссии.

ИРИНА ЛОПАТКИНА, ЧЛЕН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ:

Экзамен проходит в штатном режиме, сегодня ребята пишут один из двух экзаменов, который им необходим для получения аттестата. На входе никаких нарушений не зафиксировано, и мы надеемся, что этих нарушений до конца экзамена мы тоже не зафиксируем. И мы очень надеемся, что для всех наших выпускников этот экзамен закончится успешно.

Главные итоги - результаты экзамена - выпускники узнают уже через две недели.

Екатерина Давыдова, Кирилл Мосин