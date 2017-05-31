«Рисовать акварелью – словно объезжать лошадь»: художница Елизавета Невинная выставит в Пскове свои работы

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 31.05.2017 10:23

Три картины Елизаветы Невинной станут частью выставки «Псковские Ерши» в галерее «Дар». Изначально это были иллюстрации к сказке Писахова «Налим Малиныч», о гигантской рыбе, которую ловит мужчина. Поэтому на полотнах во всех ракурсах фигурируют рыбы. Автор иллюстраций, акварелист Елизавета Невинная, часто выставляет свои работы в Европе.

Их знают в Швейцарии, Германии и Греции. Вместе с семьей любит приезжать и в Псков, который очень ей понравился. Здесь она написала несколько этюдов - озера и острова Псковщины.

ЕЛИЗАВЕТА НЕВИННАЯ, СВОБОДНЫЙ ХУДОЖНИК, АКВАРЕЛИСТ:

Акварель она своевольная. И она как бы участвует в процессе, когда я пишу акварелью. В отличии от других красок, она имеет свойство потечь или внезапно перемешаться странным образом. И это не до конца контролируемый процесс. Это - как объезжать лошадь. Ты не понимаешь, то ли ты ее, то ли она тебя.

Андрей Удалов