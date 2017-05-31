Проблема расселения граждан из аварийного жилья будет решаться путем привлечения инвесторов

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 31.05.2017 10:55

Власти Псковской области предлагают решать проблемы аварийного жилья с помощью государственно-частного партнёрства. Вице-губернатор региона Александр Кузнецов представил эту инициативу на заседании Совета Федерации.

По его словам область до первого сентября полностью завершит переселение граждан из домов, которое были признаны аварийными до тринадцатого года. К осени новые квартиры получат четыре тысячи жителей региона. При этом власти столкнулись с серьёзной проблемой - программа расселения в этом году заканчивается, а в области за несколько лет обветшали еще десятки жилых построек. На расселение проживающих там людей требуется еще около полутора миллиардов рублей. Решить эту проблему, отметил Александр Кузнецов, помогло инвестиционное законодательство. Согласно ему, инвестору предоставляется земельный участок в рамках комплексного освоения территории. Т.е. застройщик обязан передать региональным властям часть жилого фонда в построенных домах, а также возвести объекты социальной инфраструктуры. На таких условиях в Псковской области уже подписали контракт с одним из застройщиков. В результате регион получит сто квартир, куда расселят жителей аварийных домов.

Татьяна Борисова