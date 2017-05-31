Вдохнуть новую жизнь в старые стены: 62 псковских дома попали в программу капитального ремонта на 2017 год

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 31.05.2017 10:52

В планах Фонда капитального ремонта на семнадцатый год отремонтировать шестьдесят два дома. И это только в Пскове. Сейчас уже каждый из них находится на определенной стадии ремонта: где-то только завершается проектирование, а где-то уже скоро сдача всего дома. Успевают ли подрядчики выполнять работы в срок и устраивает ли ремонт самих жителей?

Сразу три соседних дома на улице Леона Поземского попали в программу капремонта. Они построены в шестидесятых. Еще лет пять, утверждает подрядчик, и они бы стали достоянием другого фонда - ветхого и аварийного жилья, но капитальный ремонт вдохнет в эти постройки новую жизнь.

ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВ, ПОДРЯДЧИК:

Дома все сложные, потому что старые, начинаем вскрывать, всплывают какие-то неожиданности, сгнившие перекрытия. Начинать во всех домах, по большому счету, нужно с крыши, потом уже фасады, вода, электрика потом. А начинать надо с крыши, потому что там, где течет - течет на перекрытия, внутрь, это самое страшное.

На очереди холодное водоснабжение, водоотведение и электрика. Пока всё на стадии проектирования. Но подрядчики работают с опережением срока, поэтому уже в июне, предполагают в Фонде капремонта, можно будет приступить к дальнейшим работам.

АЛЕКСЕЙ ТИМАШОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

У нас по данным кровлям срок сдачи 15 августа. Но, как мы видим, подрядная организация уже по дому 87 готова к сдаче. По работам сроки не то что не срываются, но и опережаются в некоторых случаях.

Дом на Труда пятьдесят пять гораздо моложе - построен в семьдесят пятом. Но техническое обслуживание должным образом не проводилось, поэтому состояние общежития плачевное: серьезные проблемы с трубами (их постоянно прорывает, и соседи затапливают друг друга), кровля вся в заплатках, которые от дождей не спасают. Вот в таком запущенном состоянии объект попал в руки подрядчика: разрушенные вентиляционные шахты и изношенная кровля. Рабочим, прежде чем приступить к ремонту, пришлось вырубать кусты и небольшие деревья, которые росли прямо на крыше.

АЛЕКСАНДР КУЛИКОВ, ПОДРЯДЧИК:

Мы демонтировали старую стяжку, сделали новую стяжку, покрыли нижний слой, сейчас кладем верхний слой. Сделали перекладку вент шахт, были в плохом состоянии. Любая стройка начинается с крыши, а там дальше можно заниматься и отделкой помещений, и сантехникой, в принципе жильцы должны остаться довольны.

Гарантия на кровельный материал - двадцать лет. Но жильцам достаточно того, что рабочие ответственно подходят к своему делу.

ТАМАРА МИХАЙЛОВА:

Долго мы ждали этого ремонта и дождались наконец. Работают они без выходных, они работали и в праздничные дни. Работают целый рабочий день, иногда даже раньше начинают, чем положено, поэтому я считаю, что они все успеют сделать в срок и хорошо. Во всяком случае, так надеемся, что сделают крышу у нас хорошо.

Среди счастливчиков - жильцы ещё больше полусотни многоэтажек. Только в Пскове на две тысячи семнадцатый год региональный оператор запланировал отремонтировать шестьдесят два дома.

Дина Перевозчикова, Иван Лопаев