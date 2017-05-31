Все в точности, до надписи на броне: в Острове открылась выставка моделей техники военных лет

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 31.05.2017 10:28

Модели военной техники, на которой сражались на Псковской земле в годы Великой Отечественной, можно увидеть в Острове. В военно-историческом музее открылась выставка "Война в миниатюре". Организаторы - псковский клуб любителей стендового моделирования и студия "Диорама" представили восемьдесят семь различных моделей как советской, так и немецкой техники.

Тема Великой Отечественной войны в экспозиции центральная. При этом посетители смогут увидеть и мини копии машин периода Первой Мировой войны и послевоенного времени.

Десятки танков и самолётов, армейские автомобили и военные диорамы. Не просто модели - своего рода уникальные экспонаты. В этом зале можно провести не один урок истории и часами рассказывать о событиях Великой Отечественной. Вот этот, например, самолёт - точная миниатюрная копия истребителя легендарного лётчика Виктора Хасина, Героя Советского Союза, отличившегося в боях на Великолукском направлении. Здесь же И-16 Петра Харитонова, одного из первых Героев СССР, протаранившего немецкий бомбардировщик на подступах к Пскову в первую неделю войны. Вот Т-34 под именем "Смелый", поднятый из великолукских болот в две тысячи девятом, а вот "Зверобой", бивший фашистов под Пушкинскими Горами.

ПЁТР ГРИНЧУК, ДИРЕКТОР "ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ- ЗАПОВЕДНИКА" ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Важно то, что эти модели сделаны на псковские мотивы, будем так говорить. Здесь и по Острову есть модели и по Пскову. Здесь не только времён Второй Мировой войны, но здесь и Первая Мировая. Здесь послевоенные образцы нашей техники, наших псковских гарнизонов, Островского, Псковского.

Немало здесь и техники, на которой воевали немцы. Вот, например, американский бомбардировщик-торпедоносец. Куски подобной крылатой машины поисковики обнаружили недалеко от Острова. Авторы всех этих моделей - ребята из студии стендового моделизма "Диорама" и мужчины из псковского клуба любителей моделирования. У каждой миниатюрной копии своя история и свой путь. Некоторые создавались за неделю, на какие-то ушли годы. Работа, требующая невероятного терпения и кропотливости. Авторы стремятся воссоздать мельчайшие детали оригинала - кресла, ремни пилота, приборы и обязательно надписи на броне.

СЕРГЕЙ КОБКОВ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ СТУДИИ СТЕНДОВОГО МОДЕЛИЗМА "ДИОРАМА" ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ "ПОДРОСТОК":

Моделизм - это определённая вера, наверное. Это определённый склад человека, который имеет с одной стороны ярко-выраженное творческое мышление, с другой стороны - это художник и творец. И с третьей стороны - это еще огромный патриот и гражданин.

Прежде, чем приступить к созданию, авторы знакомятся с историей своей модели, нередко изучают массу документов и чертежей. Моделисты буквально проживают каждую свою работу. Проекту "Военный музей. Псковщина в миниатюре." около пяти лет, но в Острове впервые коллекция представлена в таком большом объеме. Здесь выставку приняли с распростёртыми руками. Моделисты надеются, что площадка для такой экспозиции наконец найдётся и в областном центре.

Ирина Коваленко, Александр Калинин