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На заседании Общественного совета УМВД области обсудили меры профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в период каникул

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Категория: Вести-Псков
Создано 30.05.2017 21:16

На заседании Общественного совета УМВД области обсудили меры профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в период каникулОдин ребенок погиб и тридцать пять пострадали в результате ДТП на дорогах области с начала года. Об этом сегодня рассказали представители УМВД области на заседании Общественного совета.

Количество таких происшествий обычно возрастает весной и летом. Поэтому уже сейчас ГИБДД проводит практические занятия и акции в школах. Экипажи ДПС будут сопровождать все автобусы, которые повезут детей в летние лагеря. Такие перевозки будут запрещены ночью, после одиннадцати часов. Также служба будет проверять технику и водителей как при отправке в лагерь, так и на обратном пути.

АНАТОЛИЙ МАРКОВСКИЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ УМВД РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
Совместно с работниками транспортной инспекции и Госавтодорнадзора прямо на местах проверяли этих водителей и сразу отстраняли от этих перевозок. Потому что сразу было видно по автобусу, вторая дверь не работает, у нас были случаи, когда пьяные водители приезжали за детьми и таких водителей отстраняли, то есть эта работа проводится, и я думаю, что она будет проведена в текущем сезоне на должном уровне.

Иван Павлов


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