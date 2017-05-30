О новых стандартах развития социальных услуг рассказала вице-губернатор Псковской области на заседании Комитета Совета Федерации

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 30.05.2017 22:07

О новых стандартах развития социальных услуг для людей с ограниченными возможностями рассказала сенаторам первый заместитель губернатора Вера Емельянова на заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике.

Совещание прошло сегодня в рамках Дней Псковской области в верхней палате парламента. Вице-губернатор рассказала, что в регионе создана служба участковых социальных работников, работают мобильные бригады медико-социального обслуживания. Благодаря им пятнадцать тысяч человек в прошлом году получили необходимые медикаменты, не выходя из дома. Особое внимание - детям с особенностями развития. Им помогают в реабилитационном центе для детей и подростков с ограниченными возможностями. Специалисты консультируют семьи по вопросам ухода за детьми, рассказывают о мерах соцподдержки. Кроме того, в области есть Центр лечебной педагогики, где с детьми проводят занятия, в структуре центра работают коррекционные школы. В них обучаются даже те дети, которые ранее считались необучаемыми. Что касается оказания помощи детям с ментальной инвалидностью, то на базе ЦЛП реализована семейная модель развития, которая подразумевает проживание особенного ребёнка в семье.

Татьяна Борисова