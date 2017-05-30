В поисках кратчайшего пути: ориентировщики со всей области съехались в Гдов

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 30.05.2017 17:25

Любители спортивного ориентирования со всей Псковской области съехались в Гдов. Здесь прошёл региональный этап соревнований "Российский Азимут - 2017". На старт вышли около семисот человек - это десять возрастных групп. Какие препятствия ждали участников на пути к победе?

Никаких подсказок. Надежда на собственные скорость, выносливость, сообразительность. В руках только карта Гдова. Читая её, на местности нужно найти контрольные пункты: на каждом фломастер определенного цвета; им спортсмен делает отметку в игровой карточке и быстрее бежит дальше; мешкать некогда. Самым маленьким участникам нужно преодолеть дистанцию в километр, взрослым приходится исследовать гораздо больший участок города. Важно определить кратчайший путь, чтобы финишировать, как можно раньше.

ЯНА УРЯВИНА, УЧАСТНИЦА СОРЕВНОВАНИЙ "РОССИЙСКИЙ АЗИМУТ - 2017":

Физическая подготовка есть. Конечно же, мы занимаемся спортом ежедневно с детьми на стадионе. Карта, единственно что, выдается, конечно, только на старте. Настрой у нас только на победу, поэтому мы будем стараться!

Бороться за победу в Гдов приехали около семисот человек. Специально для участников соревнований организаторы разработали не просто игровой маршрут, но мини-путешествие по центру города. Спортсмены поднимаются на стены крепости, пробегают мимо церкви Державной Божией Матери, памятника генерал-адъютанту Петру Коновницыну, спускаются к реке Гдовке. Подготовить столь масштабную встречу удалось благодаря поддержке Министерства спорта России, региональных и районных властей. Не смог остаться в стороне и депутат Псковского областного Собрания, региональный координатор проекта "Детский спорт" партии "Единая Россия"- Юрий Сорокин.

АЛЕКСЕЙ НИКИТИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФЕДЕРАЦИИ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

На подготовительном этапе проведения мероприятий к нам подключился руководитель проекта "Детский спорт" Сорокин Юрий Юрьевич. Оказал нам финансовую поддержку при подготовке спортивной карты. И также он выделил деньги на призы детям до 10-ти лет.

Впервые "Российский Азимут" провели ещё в две тысячи шестом году, он быстро набрал популярность. Сейчас в единый день на старт выходят любители спортивного ориентирования в семидесяти трех регионах страны. И пусть, говорят спортсмены, не всем удается подняться на пьедестал почета. Это только стимул развиваться и совершенствоваться. Чтобы уже в следующем году вновь побороться за медали.

Виктория Парфёнова, Александр Калинин