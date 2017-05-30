Преодоление противоречий между Россией и США, и как через культуру наладить сотрудничество двух стран? Сегодня на канале "Россия 24" интервью с участниками российско-американского форума "Диалог Форт Росс".
В передвижной студии телеканала "Россия 24. Псков" заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев.
|
Май 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4