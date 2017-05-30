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Интервью с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым и президентом ПАО "Транснефть" Николаем Токаревым смотрите сегодня (30 мая) на телеканале "Россия 24" с 19.45

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Категория: Вести-Псков
Создано 30.05.2017 16:42

Интервью с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым и президентом ПАО Преодоление противоречий между Россией и США, и как через культуру наладить сотрудничество двух стран? Сегодня на канале "Россия 24" интервью с участниками российско-американского форума "Диалог Форт Росс".

В передвижной студии телеканала "Россия 24. Псков" заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев.

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