Подробности Категория: Вести-Псков Создано 30.05.2017 16:42

Преодоление противоречий между Россией и США, и как через культуру наладить сотрудничество двух стран? Сегодня на канале "Россия 24" интервью с участниками российско-американского форума "Диалог Форт Росс".

В передвижной студии телеканала "Россия 24. Псков" заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев.