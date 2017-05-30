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О мошеннических схемах при проведении аукционов говорим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» сегодня (30 мая) в 18.10

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Категория: Вести-Псков
Создано 30.05.2017 16:25

О мошеннических схемах при проведении аукционов говорим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» сегодня (30 мая) в 18.10Получить 100 тысяч рублей штрафа и избежать проверок в течение трех лет. Таковы были надежды участников-победителей скандального дорожного аукциона ООО «Технодор» и «УДС Псков». В этой истории точка еще не поставлена. Сейчас в ситуации разбираются антимонопольщики и прокуратура.

О том, какие схемы при проведении аукционов используют недобросовестные заказчики и поставщики, расскажем в программе «Постфактум».

Слушайте сегодня (30 мая) в 18.10 в прямом эфире на «Радио России-Псков».

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