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Существует ли проблема поборов в псковских школах? Обсудим в новом проекте радиостанции «Маяк-Псков» «Родительское собрание». Слушайте сегодня (30 мая) с 17.05

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Категория: Вести-Псков
Создано 30.05.2017 15:53

Существует ли проблема поборов в псковских школах? Обсудим в новом проекте радиостанции «Маяк-Псков» «Родительское собрание». Слушайте сегодня (30 мая) с 17.05Губернатор Андрей Турчак призвал псковичей не сдавать деньги под нужды новой школы на Завеличье. Городские власти же утверждают, что о случаях подобных поборов им не известно. Об этой и других проблемах школьного образования говорим сегодня на радиостанции «Маяк-Псков» в новом проекте «Родительское собрание».

Гость программы: начальник областного управления образования Александр Седунов.

Слушайте сегодня (30 мая) на с 17.05. Звоните по телефону прямого эфира 66-27-47, задавайте вопросы нашему гостю.
 

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