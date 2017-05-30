Существует ли проблема поборов в псковских школах? Обсудим в новом проекте радиостанции «Маяк-Псков» «Родительское собрание». Слушайте сегодня (30 мая) с 17.05

Губернатор Андрей Турчак призвал псковичей не сдавать деньги под нужды новой школы на Завеличье. Городские власти же утверждают, что о случаях подобных поборов им не известно. Об этой и других проблемах школьного образования говорим сегодня на радиостанции «Маяк-Псков» в новом проекте «Родительское собрание».
Гость программы: начальник областного управления образования Александр Седунов.
Слушайте сегодня (30 мая) на с 17.05. Звоните по телефону прямого эфира 66-27-47, задавайте вопросы нашему гостю.
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