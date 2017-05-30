Как прошла экспедиция «Люди мира»? Узнаем в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 31 мая с 7.18

Провожаем последний весенний день и встречаем лето! Многие уже всерьёз задумываются о предстоящих путешествиях, кто-то уже распланировал свои поездки "от и до", а вот гость "Стартовой площадки" уже завершил своё невероятный вояж.
Осенью прошлого года в нашей студии встречала утро член команды путешественников экспедиции «Люди мира» Наталья Евсеева. Тогда отважные пилигримы только собирались повторить путь Афанасия Никитина. А теперь, 8 месяцев спустя, мы снова встретимся с Натальей, но уже для того, чтобы рассказать вам о том, как же прошла экспедиция «Люди мира».
Слушайте 31 мая с 7:18 на "Радио России-Псков". Звоните по телефону 66-27-47. Задавайте вопросы гостье студии. Делитесь своим опытом дальних путешествий и планами летних поездок.
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