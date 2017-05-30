Новые горизонты сотрудничества: на конференции «Диалог Форт Росс» обсудили взаимодействие России и США в сферах экономики, торговли и энергетики

Роль и взаимодействие России и США в вопросах экономики, торговли и энергетики обсуждают сегодня участники международной конференции «Диалог Форт Росс» в Пскове. Первая часть дискуссии была посвящена сопоставлению российской и американской национальной энергетической политики, развитию альтернативных источников энергии.
Участники конференции также обсудили проблемы энергетической безопасности и потенциал для сотрудничества России и США. Напомню, «Диалог Форт Росс» впервые проходит на территории России. Сегодня, конференцию в Пскове заместитель главы МИД Российской Федерации Сергей Рябков, назвал знаковым событием в отношениях между Россией и Америкой, благодаря которому в одном месте смогли встретиться люди, представляющие различные направления и сегменты российско-американских отношений. Это профессионалы, подчеркнул он, которые понимают, как сложно нащупывать точки соприкосновения и налаживать взаимодействие между нашими странами.
СЕРГЕЙ РЯБКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ МИД РФ:
Я уверен, что запуск российского сегмента Форт Росс, откроет перед форумом новые горизонты и перспективы, новые возможности для развития. МИД со своей стороны будет и далее оказывать этому процессу всемерную поддержку.
ДЖОН ТЕФФТ, ПОСОЛ США В РОССИИ:
Сегодняшняя конференция демонстрирует намерения обеих стран выдерживать сегодняшнее неспокойное время. Продолжая поддерживать торговлю и инвестиции, которые являются нашей общей целью, учитывая недавно пережитые нами трудные годы, легко забыть простую вещь, в 13 году объем торговли составил 38 миллиардов между нашими странами. Эти цифры доказательство того, что торговля и инвестиции могут создавать рабочие места и повысить благосостояние обеих наших стран.
Екатерина Давыдова
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Май 2017
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