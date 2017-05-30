Пять миллионов рублей будет выделено некоммерческим организациям Псковской области

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 30.05.2017 10:44

Пять миллионов рублей получат НКО Псковской области на реализацию социальных проектов. Максимальный размер субсидии составит триста тысяч рублей. Конкурс стартует сегодня.

За шесть лет поддержку администрации региона получили девяносто девять некоммерческих организаций на общую сумму свыше семидесяти одного миллиона рублей.

Надежда Прыгина