Получить высшее актерское образование теперь можно и в Пскове

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 30.05.2017 10:45

Получить высшее актёрское образование, причём бесплатно, теперь можно и в Пскове. Набор студентов объявляет Российский государственный институт сценических искусств в Санкт-Петербурге. Ребята, которые пройдут отбор, будут учиться на базе ПсковГУ, а ездить на сессию в Северную столицу. То есть форма образования очно-заочная.

В Пскове занятия будут вести актеры нашего драмтеатра и художественный руководитель Александр Кладько. Зарезервировано двенадцать бюджетных мест. По истечении четырёх лет выпускники получат диплом государственного образца. Первый отборочный тур состоится уже в конце июня.

ЛЮБОВЬ НИКИТИНА, ЗАВЛИТ ПСКОВСКОГО ДРАМТЕАТРА:

Обязательно должна быть программа, потому что творческое прослушивание - это самое важное при этом поступлении. Обязательно должно быть не менее четырех стихотворных произведений, не менее двух басен и не менее двух прозаических отрывков. Потому что человек должен показать себя в разных ракурсах, должен показать свои пластические способности, музыкальные, гибкость свою внутреннюю, эмоциональную отзывчивость.

Дина Перевозчикова