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Получить высшее актерское образование теперь можно и в Пскове

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Категория: Вести-Псков
Создано 30.05.2017 10:45

Получить высшее актерское образование теперь можно и в ПсковеПолучить высшее актёрское образование, причём бесплатно, теперь можно и в Пскове. Набор студентов объявляет Российский государственный институт сценических искусств в Санкт-Петербурге. Ребята, которые пройдут отбор, будут учиться на базе ПсковГУ, а ездить на сессию в Северную столицу. То есть форма образования очно-заочная.

В Пскове занятия будут вести актеры нашего драмтеатра и художественный руководитель Александр Кладько. Зарезервировано двенадцать бюджетных мест. По истечении четырёх лет выпускники получат диплом государственного образца. Первый отборочный тур состоится уже в конце июня.

ЛЮБОВЬ НИКИТИНА, ЗАВЛИТ ПСКОВСКОГО ДРАМТЕАТРА:
Обязательно должна быть программа, потому что творческое прослушивание - это самое важное при этом поступлении. Обязательно должно быть не менее четырех стихотворных произведений, не менее двух басен и не менее двух прозаических отрывков. Потому что человек должен показать себя в разных ракурсах, должен показать свои пластические способности, музыкальные, гибкость свою внутреннюю, эмоциональную отзывчивость.

Дина Перевозчикова

 

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