Развитие альтернативных источников энергии обсудят сегодня участники российско-американского форума «Диалог Форт Росс»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 30.05.2017 10:41

Сегодня второй день международной конференции «Диалог Форт Росс». Это российско-американский форум, в котором принимают участие политики, культурные деятели, эксперты и представители крупнейших предприятий. В России он проводится впервые. На сегодня запланирована его деловая часть.

Первую часть дискуссии посветят энергетике, как важной части геополитики России и США. В том числе обсудят развитие альтернативных источников энергии.

Надежда Прыгина