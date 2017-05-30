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Развитие альтернативных источников энергии обсудят сегодня участники российско-американского форума «Диалог Форт Росс»

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Категория: Вести-Псков
Создано 30.05.2017 10:41

Развитие альтернативных источников энергии обсудят сегодня участники российско-американского форума «Диалог Форт Росс»Сегодня второй день международной конференции «Диалог Форт Росс». Это российско-американский форум, в котором принимают участие политики, культурные деятели, эксперты и представители крупнейших предприятий. В России он проводится впервые. На сегодня запланирована его деловая часть.

Первую часть дискуссии посветят энергетике, как важной части геополитики России и США. В том числе обсудят развитие альтернативных источников энергии.

Надежда Прыгина

 

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