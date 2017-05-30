Развитие альтернативных источников энергии обсудят сегодня участники российско-американского форума «Диалог Форт Росс»

Сегодня второй день международной конференции «Диалог Форт Росс». Это российско-американский форум, в котором принимают участие политики, культурные деятели, эксперты и представители крупнейших предприятий. В России он проводится впервые. На сегодня запланирована его деловая часть.
Первую часть дискуссии посветят энергетике, как важной части геополитики России и США. В том числе обсудят развитие альтернативных источников энергии.
Надежда Прыгина
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Май 2017
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