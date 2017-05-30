Уже остались без электричества…Чем закончится конфликт жильцов дома в Опочке с председателем ТСЖ?

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 30.05.2017 11:03

Две недели жильцы дома на улице Автозаводской в Опочке живут без света. Шесть квартир многоэтажки отключены от электроэнергии по решению управляющей товариществом собственников жилья. Официальная причина - долги за коммунальные услуги. Сами люди, между тем уверены, что дело в личной неприязни.

Осенью прошлого года они попытались выйти из ТСЖ и заключить договор с новой управляющей компанией. Однако, руководитель ТСЖ подала в суд и до сих пор оспаривает такое решение жильцов. Очередное заседание проходит сегодня.

Импровизированная холодильная мини-камера у дверного порога. Здесь, рассказывает Валентина Смирнова прохладнее всего. В таких спартанских условиях пенсионерка живет уже две недели, и иначе как самоуправством и беспределом ситуацию назвать не может. С женщиной солидарны и многие соседи. Жильцы буквально кипят от гнева и возмущения.

СВЕТЛАНА СИМОНЕНКОВА, ЖИЛЕЦ ДОМА №13 ПО УЛ. АВТОЗАВОДСКАЯ:

Я стояла грудью у щита. Это всё было ночью, в районе 12 часов. Самовольно они отключали, но они считают, что они хозяева этого дома. Мы их подчиненные.

Конфликт с председателем родного ТСЖ начался по словам жильцов еще в две тысячи пятнадцатом, когда люди заподозрили, что явно переплачивают за отопление. Проверив счета в Теплосетях, они обнаружили разницу в сто пятьдесят восемь тысяч. Но тогда явных нарушений прокуратура обнаружить не смогла - архив ТСЖ странным образом оказался затоплен в подвале. Следом грянул скандал с газовыми счетчиками. Собственникам двенадцати квартир председатель начала начислять плату за газ по нормативу, а не по показаниям, аргументируя тем, что оборудование не прошло обязательную поверку раз в восемь лет. Жильцы между тем уверены, что поверка необходима раз в десятилетие. Сейчас власть председателя эти люди и вовсе не признают. Полномочия Светланы Ивановой истекли в сентябре пятнадцатого года, и теперь некоторые принципиально не платят за содержание дома - эта статья, кроме общедомовых нужд предусматривает и зарплату председателя ТСЖ.

ВАЛЕНТИНА СМИРНОВА, ЖИЛЕЦ ДОМА №13 ПО УЛ. АВТОЗАВОДСКАЯ:

Я должна ей только за три месяца за текущий ремонт и содержание. Так как мы сегодня находимся в подвешенном состоянии, что мы не знаем кому... Домом никто не управляет, по правде сказать. Оплачивает она ресурсоснабжающим организациям или не оплачивает, мы тоже не знаем, потому что это не ваше дело, она говорит.

Осенью прошлого года жильцы решились свергнуть нелегитимную, по их мнению, власть и на общем собрании постановили: выйти из ТСЖ и заключить договор с управляющей компанией "Возрождение Сервис".

Однако, бывшего председателя товарищества такой поворот дела не устроил. Женщина подала в суд. Светлана Иванова, в свою очередь, утверждает - домом управляет по закону. Вот договор две тысячи девятого года о передаче дома в управление УК "СВ" с подписями жильцов. В прошлом году учредитель управляющей компании, по совместительству муж Светланы Ивановой, назначил её генеральным директором УК, выполняющим функции управляющего ТСЖ. Светлана заявляет - общее собрание жильцов осенью прошлого года - сфальсифицировано.

СВЕТЛАНА ИВАНОВА, УПРАВЛЯЮЩИЙ ТСЖ "НАШ ДОМ":

Вот последнее собрание. Вот видите, собственник Королёва, на самом деле Пасечник. Видите, расписываются другие собственники. Вот выписки из ЕГРП есть. На самом деле суду даже не нужно слушать их показания. Надо просто посчитать выписки из ЕГРП, кто собственники, а кто не собственники.

Непоколебима Светлана Иванова и в отношении последнего конфликта с жильцами: погасят долг - будет свет.

В "Псковэнергосбыте" нам рассказали - договор на обслуживание компания действительно заключала не с собственниками, а с ТСЖ. При этом правовую оценку действий управляющего здесь не дают. Жильцам советуют обратиться в Жилнадзор и еще, всё же заплатить по счетам.

АНДРЕЙ ФЁДОРОВ, ПОМОЩНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОАО "ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ" ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ:

Мы со своей стороны крайне редко прибегаем к таким мерам, потом что ограничивать жильцов, пускай даже не самых дисциплинированных, это не совсем по-человечески. Стараемся избегать подобных конфликтов, идти на какие-то взаимные компромиссы, чтобы предоставить рассрочку

человеку.

На чьей всё же стороне закон и правда в этой непростой ситуации, и смогут ли жильцы добиться перехода в другую управляющую компанию, должен определить суд.

Ирина Коваленко, Денис Алексеев