Ласковый, открытый, тонко чувствующий и обожающий музыку мальчик Вася мечтает обрести семью

Семилетний Василий - очередной герой нашей постоянной рубрики "Хочу домой". У мальчика задержка речевого развития. Он очень обаятельный и не знает, что такое зло, потому что его никто никогда не обижал.
Про Васю говорят, что он самый ласковый и очень добрый ребёнок. В Центре мальчик четвёртый год. Здесь искренне привязались к нему и дети, и педагоги, особенно музыкальный работник. Её занятия Вася просто обожает.
ТАТЬЯНА ЛОЗИНСКАЯ, МУЗЫКАЛЬНЫЙ РАБОТНИК:
Вася, как раз из тех детей, которые именно на музыкальном занятии, он раскрывается очень хорошо. Почему? Потому что это не я, и не воспитатель, это волшебница музыка делает. Потому что то, что нельзя сказать словами, можно выразить звуками, настроение поймать ребёнка. И Вася, как раз, он тонко чувствующий.
Василию семь лет. У мальчика задержка речевого развития. В Центре с ним занимаются психолог и дефектолог.
ИРИНА ГОЛОЛОБОВА, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ПОМОЩИ ДЕТЯМ:
В настоящее время Вася все понимает – обращённую к нему речь. И потихоньку начинает произносить звуки, слоги и короткие слова: «мама», «дом», «я».
Василия никогда не обижают дети. Говорят, он не вредный. Открытый, доброжелательный, со всеми делится, всех угощает.
В последнее время Вася очень изменился, стал больше двигаться, полюбил играть с ребятами.
ВИКТОРИЯ ЕФИМОВА, ВОСПИТАТЕЛЬ:
Он очень активно участвует в трудовой деятельности. Тянется к ребяткам. И, конечно, очень развивается сильно сейчас игровая деятельность. Он любит строить, играть в мячики, да, любит конструировать. Очень часто берёт карандашик и пытается на листочке что-то нарисовать. Пусть не всё получается ещё у нас, но это большие сдвиги в его развитии.
Как и всех детей, Васю в Центре закаливают, поэтому он редко болеет простудными заболеваниями. Да и в целом окреп физически.
ВИКТОРИЯ ЕФИМОВА, ВОСПИТАТЕЛЬ:
Полюбить надо ребёнка, мне кажется, а всё остальное, вот. Если будут люди относиться с добром к нему, с пониманием, то всё, наверное, наладится у ребёнка.
ИРИНА ГОЛОЛОБОВА, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ПОМОЩИ ДЕТЯМ:
Как я вижу семью для Васи. Полагаю, что это должны быть простые люди, которые не будут завышать требования к нему, которые не будут торопить события, а будут ждать, когда Вася сам сможет делать то, что по возрасту ему положено.
И этот момент, уверены педагоги, обязательно наступит. Главное подарить ребёнку семейное тепло, любовь и заботу.
Лариса Чурикова, Юрий Павкин
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Май 2017
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