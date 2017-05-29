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О профессиональном и любительском автоспорте говорим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 30 мая с 7.18

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Категория: Вести-Псков
Создано 29.05.2017 18:53

О профессиональном и любительском автоспорте говорим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 30 мая с 7.18О профессиональном и любительском автоспорте говорим в эфире «Стартовой площадки» с гостями студии: президентом Федерации автоспорта Псковской области Олегом Мыслевичем и организатором клуба «Псков Рейсинг Тим» Екатериной Пинчук.

Слушайте 30 мая с 7:18 на "Радио России-Псков". Звоните нам и задавайте вопросы нашему гостю по телефону прямого эфира 66-27-47.
 

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