Шестнадцать тысяч человек приняли участие в предварительном голосовании «Единой России»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 29.05.2017 17:54

П сковские единорoссы сегодня подвели итоги предварительного голосования. В этом году партия репетирует выборы в псковскую и великолукскую Городские Думы, несколько районных собраний, глав семи районов. В них приняли участие более семисот кандидатов, а проголосовать пришли шестнадцать тысяч человек.

Пятнадцать счетных участков в Пскове открылись ровно в восемь утра. И в первый час на них проголосовали десятки избирателей. Процедура строгая, как на обычных выборах: член комиссии проверяет паспорт, вносит человека в список и выдает бюллетень. Одними из первых проголосовали сами участники предварительных голосования. Председатель молодежного парламента Денис Матвеев пришел в четвертую школу - ранее здесь проходили встречи и дебаты, а теперь - финал кампании.

ДЕНИС МАТВЕЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА ПРИ ПОСД, УЧАСТНИК ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПАРТИИ "ЕДИНАЯ РОССИЯ":

Сделать правильный выбор, выбрать правильного кандидата, чтобы его затем выдвинуть от партии «Единая Россия» в Псковскую Городскую Думу, чтобы в дальнейшем этот кандидат помогал обществу, жителям нашего округа, и делал хорошее, полезное для наших избирателей.

Для единороссов эти, предварительные, выборы не менее важны, чем сентябрьские. Одна из главных кампаний сезона - выборы в Псковскую Городскую Думу.

ИВАН ЦЕЦЕРСКИЙ, ГЛАВА Г.ПСКОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПАРТИИ "ЕДИНАЯ РОССИЯ" В Г. ПСКОВЕ:

Выборы городского парламента - определение своей местной повестки, местной жизни, как мы будем жить вот здесь. Из уст в уста люди передают свое отношение к человеку, и тем самым, ему с одной стороны труднее, с другой стороны легче, от двери к двери ножками нужно работать, слушать людей, терпеть критику, это тоже очень важно и стараться побеждать.

НИКОЛАЙ ДУБИК, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ПСКОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ ВОЙНЫ В АФГАНИСТАНЕ И ВОЕННОЙ ТРАВМЫ:

Мы надеемся, каждый пскович надеется на дальнейшее улучшение нашей жизни. Жизнь наша, к сожалению, усложняется, и требуется, чтобы находились люди в лице депутатов - надежные, проверенные, которые помогли бы решать наши проблемы.

Сито предварительных выборов уже преодолели кандидаты на пост глав в семи районах. В Плюссе, Порхове, Острове и Пыталово кандидатами стали действующие руководители, а в Дедовичах, Печорах и Палкино главы районов проиграли и не будут представлять единороссов на сентябрьских выборах.

АЛЕКСАНДР КОТОВ, СЕКРЕТАРЬ ПСКОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ "ЕДИНАЯ РОССИЯ":

Несмотря на все упреки в применении административного ресурса, в использовании служебного положения, мы часто слышим о том, что это у нас процедура формальная, тем не менее вот эти примеры говорят о том, что там, где к этому подходят серьезно, участники предварительного голосования относятся добросовестно, там, где они реально стараются заручиться поддержкой и доверием избирателей, там все честно, объективно, открыто.

Всего по стране «Единая Россия» открыла две тысячи семнадцать участков для проведения предварительных выборов. Эта партия - первая и единственная, которая проводит праймериз. Второй год такая процедура обязательна для всех кандидатов единороссов - она позволяет выбрать сильнейших для участия в Едином дне голосования.

Иван Павлов, Денис Алексеев, Василий Нордэн