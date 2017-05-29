Важной и своевременной назвал международную конференцию «Диалог Форт Росс» посол США в России Джон Теффт

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 29.05.2017 17:15

"Диалог Форт Росс" открылся сегодня в Пскове. Это российско-американский форум, в котором принимают участие политики, культурные деятели, эксперты и представители крупнейших предприятий. В России он проводится впервые. В этом году он посвящён теме сохранения и развития малых музеев и музейных брендов, а также развитию энергетики как важной части гео-политики России и США.

Удержаться от того угощения не смог никто. Домашний сыр, пироги и тыквенный компот ‒ национальные сетусские блюда.

ДЖОН ТЕФФТ, ПОСОЛ США В РОССИИ:

Все прекрасно, мы с супругой и генконсулом Санкт-Петербурга получаем огромное удовольствие от посещения музея. Я все попробовал, особенно я люблю сыр, потому что я родом из штата Висконсин, это самый большой район производства сыра на территории Америки. Поэтому, когда мне представляется возможность попробовать сыр, я всегда пробую.

В единственном в России музее малого финно-угорского народа сето ‒ это подлинная усадьба семьи Кюлаотс ‒ гостей и накормили, и показали, как готовить, и познакомили с уникальной культурой своих предков.

Под национальные песни, гости узнали, как сетусские девушки плели пояса для будущего мужа и какое приданное должны были себе приготовить. Просторы русской земли американские гости смогли оценить со смотровой площадки Изборской крепости. Как и само мощное оборонительное сооружение четырнадцатого века. С каждым годом интерес к Изборскому музею растет.

АНДРЕЙ ТУРЧАК, ГУБЕРНАТОР ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Был проведен большой комплекс работ, связанный не только с реконструкцией, археологией, реставрацией, восстановлением этой российской жемчужины.

Последний раз «Диалог Форт-росс» проводился пять лет назад в Калифорнии. Впервые в истории конференция состоялась на территории России в Пскове. Изборский музей-заповедник не просто партнер, а музей-побратим крепости Форт Росс. Сегодня участники российско-американского диалога обсудили важные вопросы развития и сохранения малых музеев. А также организацию обмена опытом между музеями России и Америки и возможные формы взаимодействия.

ПОЛ РОДЗЯНКО, ВИЦЕ-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ФОНДА АМЕРИКАНО-РОССИЙСКОГО КУЛЬТУРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА:

Нам надо создать рабочую группу, в которую войдут представители искусства, люди, которые имеют опыт работы в попечительских обществах на разных уровнях, разной тематики. И объединиться с людьми, которые развивают программы, интеллектуальную собственность музеев. Это такая рабочая группа, и интеллектуальные, и философские, и физические маршруты сможет придумать.

Необходимость такого диалога между двумя странами отметили все участники конференции. Сотрудничество между музеями позволит не только сохранить историю, но и поможет людям лучше понять друг друга.

МИХАИЛ ШВЫДКОЙ, СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА РФ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ КУЛЬТУРНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ:

В сегодняшних условиях, когда отношения между Россией и США находятся на достаточно низком уровне, такого рода контакты очень важны. И надо понимать, что отношения между людьми, деятелями культуры, культур между собой в такие периоды играют очень важную роль, потому что после всех холодных воин, горячих воин наступает мир, и вот к этому миру нужно готовится сегодня.

Изборск и Форт Росс, отметил посол США в России Джон Теффт, уже стали символ партнерства России и США. Отношения в области культуры между двумя странами не прерывались никогда. И сегодняшняя конференция этому подтверждение.

Екатерина Давыдова, Иван Лопаев