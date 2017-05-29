Один хорошо, а два или три ещё лучше: для псковских двойняшек и тройняшек устроили настоящий праздник

Более девяноста семей, в которых есть близнецы, двойняшки или тройняшки, приняли участие в фестивале "Двойное счастье" в Пскове. Организаторы подготовили концерт и несколько развлекательных площадок. Такая акция традиционно проходит в нескольких городах России в последнее воскресенье мая.
Такое количество одинаковых лиц и сдвоенных колясок в одном месте псковичи увидели впервые. У каждой семьи - свое двойное счастье - кому-то несколько месяцев, а кто-то вступил в совершеннолетие. Но и те, и другие уверены - быть двойняшками и близнецами - это круто.
МАША И РИТА ФЕДОРОВЫ:
Мы дружим, редко ссоримся, часто дружим. Если мама с папой заняты, то можно поиграть.
АНДРЕЙ И КАТЯ КИТАЕВЫ:
Очень интересно, всегда можно делиться, всем, есть друг. Двойняшки, это можно посоветоваться, спросить что-то, а у близняшек, у них мысли одинаковые.
На этот фестиваль собрались более ста семей, в которых есть двойняшки и тройняшки. Их мамы рассказывают - в первые месяцы после рождения два малыша - это двойное испытание, зато после года - двойное счастье.
НАТАЛЬЯ ЮДОВА, МАМА ДВОЙНЯШЕК:
Первые эмоции, это, конечно, радость, счастье, непередаваемые эмоции были. Такое счастье дается тем людям, которые могут с этим справиться, и я считаю, что я могу.
Фестиваль - признаются организаторы - появился стихийно. Семьи двойняшек из Пскова хотели просто встретиться и пообщаться. Но появилось столько желающих принять участие, что пришлось организовывать праздник. Тем более, что он совпадает со всероссийской акцией, посвященной двойняшкам и тройняшкам.
ИРИНА ГРИГОРЬЕВА, ОРГАНИЗАТОР, МАМА ДВОЙНЯШЕК:
В разных городах эта акция проходит по-разному, потому что не все могут, в прошлом году в Пскове, например, это было на уровне собрались пять семей, встретились, пообщались, поговорили, разошлись, а в этом году мы решили сделать такой праздник деткам, спасибо нашим партнерам, которых больше сорока откликнулось и сделали нашим детям бесплатный такой праздник замечательный.
На фестивале семьи не только развлекались, но и обменивались опытом - как лучше воспитывать близнецов и двойняшек. Литературы на эту тему немного, рассказывали родители, поэтому они планируют в ближайшем будущем провести образовательные встречи для вдвойне счастливых семей.
Иван Павлов, Денис Алексеев
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Май 2017
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