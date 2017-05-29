Финалистами радиоконкурса молодых поэтов «В РиFMу» стали Анастасия Лидова и Василиса Кравченко. Кто станет третьим финалистом? Решать тебе!

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 29.05.2017 16:58

До финала первого радиоконкурса молодых поэтов Псковской области «В РиFMу» осталось совсем немного. Уже 1 июня сильнейшие молодые поэты Псковской области соберутся в медиа-холле Драматического тетра им. А.С. Пушкина, чтобы выяснить, кто будет удостоен чести прочитать свои стихи со сцены Пушкинского фестиваля поэзии.

Имена двух финалистов уже известны: это Анастасия Лидова и Василиса Кравченко. Третий финалист будет определен путем интернет-голосования.

Кого Вы считаете достойным участия в финале? Выбор за ВАМИ! Голосуйте! Вступайте в группу «Радио Маяк-Псков», приходите 1 июня, в медиа-холл на Пушкина, 13, в 19.00. В первый день лета нас ждет праздник молодости, жизни, СЛОВА. Такое нельзя пропустить!

