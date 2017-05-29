logo_vk logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_rss
Главная > Новости > Вести-Псков

Финалистами радиоконкурса молодых поэтов «В РиFMу» стали Анастасия Лидова и Василиса Кравченко. Кто станет третьим финалистом? Решать тебе!

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 29.05.2017 16:58

Финалистами радиоконкурса молодых поэтов «В РиFMу» стали Анастасия Лидова и Василиса Кравченко. Кто станет третьим финалистом? Решать тебе!До финала первого радиоконкурса молодых поэтов Псковской области «В РиFMу» осталось совсем немного. Уже 1 июня сильнейшие молодые поэты Псковской области соберутся в медиа-холле Драматического тетра им. А.С. Пушкина, чтобы выяснить, кто будет удостоен чести прочитать свои стихи со сцены Пушкинского фестиваля поэзии.

Имена двух финалистов уже известны: это Анастасия Лидова и Василиса Кравченко. Третий финалист будет определен путем интернет-голосования.

Кого Вы считаете достойным участия в финале? Выбор за ВАМИ!  Голосуйте! Вступайте в группу «Радио Маяк-Псков», приходите 1 июня, в медиа-холл на Пушкина, 13, в 19.00. В первый день лета нас ждет праздник молодости, жизни, СЛОВА. Такое нельзя пропустить!
 

 
SocButtons v1.5

Похожие материалы

Новости

В рифму
Витрум
Россия 1
Kinza
Авто-трэвл
соавтор
Хлебосол
Россия 24
Май 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4