Финалистами радиоконкурса молодых поэтов «В РиFMу» стали Анастасия Лидова и Василиса Кравченко. Кто станет третьим финалистом? Решать тебе!

До финала первого радиоконкурса молодых поэтов Псковской области «В РиFMу» осталось совсем немного. Уже 1 июня сильнейшие молодые поэты Псковской области соберутся в медиа-холле Драматического тетра им. А.С. Пушкина, чтобы выяснить, кто будет удостоен чести прочитать свои стихи со сцены Пушкинского фестиваля поэзии.
Имена двух финалистов уже известны: это Анастасия Лидова и Василиса Кравченко. Третий финалист будет определен путем интернет-голосования.
Кого Вы считаете достойным участия в финале? Выбор за ВАМИ! Голосуйте! Вступайте в группу «Радио Маяк-Псков», приходите 1 июня, в медиа-холл на Пушкина, 13, в 19.00. В первый день лета нас ждет праздник молодости, жизни, СЛОВА. Такое нельзя пропустить!
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