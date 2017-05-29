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Здоровый образ жизни для всех: в Порхове открыли площадку для воркаута

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Категория: Вести-Псков
Создано 29.05.2017 12:43

Здоровый образ жизни для всех: в Порхове открыли площадку для воркаутаСпортивную площадку для воркаута открыли в Порхове. Это событие собрало на городском стадионе всех спортсменов города и ценителей здорового образа жизни. Право перерезать ленточку досталось детской футбольной команде Порхова. Не обошлось и без мастер-класса профессионалов. Чемпион России по воркауту из Москвы Яков Воронов показал, на что способен человек благодаря усиленным тренировкам.

ВИТАЛИЙ ДИДЫЧ, ЛИДЕР ДВИЖЕНИЯ "STREET WORKOUT" ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
Не хватает площадок каких-то, спортзалов, времени иногда, а когда такие площадки будут на каждом шагу, и когда пример будут подавать профессионалы, то у людей не останется сомнений, как провести свой досуг.

Порховичи занятия откладывать не стали и провели импровизированный баттл. А тренеры уже на открытии начали обсуждать со своими подопечными, как использовать турники на занятиях. Такие площадки, отметили активисты проекта "Трезвая Россия" появятся во всех районах. Сейчас их уже шесть, в ближайшее время еще одна откроется в Усвятах.

Екатерина Давыдова

 

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