Продолжать диалог культур несмотря ни на что: в Пскове проходит российско-американский форум «Диалог Форт Росс»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 29.05.2017 15:16

Сегодня в Пскове проходит международная конференция «Диалог Форт Росс». Это российско-американский форум, в котором принимают участие политики, культурные деятели, эксперты и представители крупнейших предприятий. В этом году он посвящён теме сохранения и развития малых музеев и музейных брендов, а также развитию энергетики, как важной части геополитики России и США.

ЕКАТЕРИНА ДАВЫДОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:

В эти минуты дискуссия перешла к своей основной части. Участники российско-американского диалога обсуждали возможные формы взаимодействия между музеями России и США, организацию обмена опытом.

Отмечу, последний раз конференция «Форт Росс» проводилась пять лет назад в Калифорнии. Сегодня в Пскове, неслучайно. Изборский музей-заповедник не просто партнер, а как многие здесь отмечали, музей-побратим крепости Форт Росс.

МИХАИЛ ШВЫДКОЙ, СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА РФ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ КУЛЬТУРНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ:

Изборск, это одна из тех крепостей, которые составили славу нашей страны. В сегодняшних условиях, когда отношения между Россией и Америкой находятся на достаточно низком уровне, такого рода контакты очень важны. И надо понимать, что отношения между людьми, деятелями культуры, культур между собой, в такие периоды играют очень важную роль.

Сегодня Форт Росс - это национальный исторический парк в США. Двести пять лет назад это было самое южное русское поселение,основанное для промысла и торговли пушниной.

ТИМ КЕЛЛИ, ПРЕЗИДЕНТ ОБЩЕСТВА ПО СОХРАНЕНИЮ ФОРТА РОСС:

Форт Росс, Изборск - мы можем внести путем взаимодействия между нашими музейными сообществами вклад в сохранение мира. Требуется для этого инновации, инвестиции, лидерство и экономическое развитие. Я смотрю на Форт Росс с надеждой. Люди различных культур, когда приходят в сопряжение в одном месте, это выступает во благо нашего будущего.

Развитие и преображение Изборской крепости отметил Андрей Турчак.

О повышении интереса к музею и увеличению туристического потока говорят цифры, подчеркнул он. Так в 2009 году музей посетило около двухсот тысяч туристов. А в 2016 эта цифра приблизилась к полумиллиону.

АНДРЕЙ ТУРЧАК, ГУБЕРНАТОР ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

В рамках указа президента РФ в 2012 году мы праздновали 1150 лет со дня основания Изборска, был проведен большой комплекс работ, связанный не только с реконструкцией, археологией, реставрацией, восстановлением этой российской жемчужины, но самое главное были изысканы средства и возможности заняться ее музеефикацией и приспособлением крепости под современное использование.

Тема малых музеев, их сохранение и развитие актуальна как для России, так и для Америки. Через пару часов участники «Диалога Форт Росс» отправятся в Изборск, чтобы на месте посмотреть, как живет музей.

ЕКАТЕРИНА ДАВЫДОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:

Такие культурные связи, отметили участники конференции, помогают странам лучше понимать друг друга. Изборск и Форт Росс, отметил посол США в России Джон Тефт, это не просто две крепости, это символ партнерства России и США.

Екатерина Давыдова