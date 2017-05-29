Весело и дружно встретили в Псковской области «День соседей»

В Пскове жители одиннадцати дворов смогли лучше познакомиться со своими соседями. Уже второй год подряд в городе отмечают "День соседей". Прошёл праздник весело и дружно. В каждом дворе были свои развлечения.
Где-то дети и взрослые смогли вспомнить салки и казаки-разбойники, попрыгать на скакалке и посоревноваться в перетягивании каната. Где-то можно было поучаствовать в химических экспериментах, попрыгать на батуте и даже поиграть в футбол с помощью веников. К всероссийской акции "День соседей" помимо Пскова присоединились ещё и несколько районов. Праздники прошли в Великих Луках, Острове, Дно, Печорах, Порхове и Стругах Красных.
АЛЕКСЕЙ КИРИЛЛОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ОБЛАСТНОМ КОМИТЕТЕ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ:
Многоквартирный дом - это наше общее имущество, отвечаем все вместе. Но для этого необходимо знакомиться, для этого необходимо иметь хорошие отношения. И я думаю, одним из показательных моментов, показательных мероприятий, как раз подобные праздники добрососедства, когда мы можем выйти, поговорить, подружиться, объединиться и обсудить какие-то может быть трудности, может быть поделиться какой-то радостью.
Виктория Писукова
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Май 2017
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