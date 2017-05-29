logo_vk logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_rss
Главная > Новости > Вести-Псков

Побывать на месте швеи и узнать, как сшить элегантную юбку за один день: «В чужом деле» смотрите сегодня (29 мая) на телеканале "Россия 24" в 19.45

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 29.05.2017 14:45

Побывать на месте швеи и узнать, как сшить элегантную юбку за один день: «В чужом деле» смотрите сегодня (29 мая) на телеканале Сегодня на телеканале "Россия 24" в 19. 45 состоится показ первого фильма из нового цикла передач ГТРК "Псков" "В чужом деле". Это серия программ, где корреспонденты ГТРК «Псков» познают премудрости рабочих профессий на собственном опыте.

На этот раз корреспондент Светлана Константинова "примерит" профессию швеи и выяснит, где можно научиться виртуозно шить, а также, чем швея отличается от портного?

SocButtons v1.5

Похожие материалы

Новости

Kinza
Россия 24
Витрум
Россия 1
Хлебосол
Авто-трэвл
В рифму
соавтор
Май 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4