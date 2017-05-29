Подробности Категория: Вести-Псков Создано 29.05.2017 14:45

Сегодня на телеканале "Россия 24" в 19. 45 состоится показ первого фильма из нового цикла передач ГТРК "Псков" "В чужом деле". Это серия программ, где корреспонденты ГТРК «Псков» познают премудрости рабочих профессий на собственном опыте.

На этот раз корреспондент Светлана Константинова "примерит" профессию швеи и выяснит, где можно научиться виртуозно шить, а также, чем швея отличается от портного?