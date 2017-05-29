Актуальна ли проблема незаконной миграции для Псковской области? Обсудим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» сегодня (29 мая) в 18.10

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 29.05.2017 14:17

В Пыталовском районе двое мужчин были признаны виновными в организации незаконной миграции граждан Вьетнама. При попытке перехода государственной границы мигрантов вместе с организаторами задержали пограничники. Суд назначил осужденным наказание в виде лишения свободы условно.

Насколько актуальна для региона проблема незаконной миграции? Сколько всего мигрантов насчитывается в Псковской области? Что можно сказать об уровне преступности среди данной категории граждан? Эти и другие вопросы обсудим в передаче «Постфактум».

Слушайте сегодня (29 мая) в 18.10 в прямом эфире на «Радио России-Псков».