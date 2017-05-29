Сегодня псковские выпускники сдают ЕГЭ по географии и информатике

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 29.05.2017 11:51

Сегодня стартовал основной этап сдачи ЕГЭ. В Пскове для экзамена был подготовлен один пункт проведения - в многопрофильном лицее №4. На испытание пришли семьдесят семь ребят. Первый экзамен из группы предметов по выбору – география и информатика.

АНДРЕЙ УДАЛОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:

В 10:00 для участников экзамена прозвенел звонок, они приступили к работе. Здесь в многопрофильном лицее номер 4 в городе Пскове единственный пункт проведения экзамена. Сдавать географию и информатику, которые не являются обязательными предметами, всего заявился 151 человек, однако в последний момент поступило много отказов, поэтому сдающих оказалось вдвое меньше.

Среди тех кто сдает, не только псковичи, но и выпускники Гдовского Плюсского, Стругокрасненского, Пыталовского, Палкинского и Печорского районов. В основном ребята выбрали эти предметы для поступления в конкретные ВУЗы на конкретную специальность.

МИХАИЛ ЗАПЛАТИН:

Выбрал для того, чтобы поступить может быть в ПГУ. Именно как второе образование хочу получить. Первое – менеджмент, второе естественно географическое. Сложное там есть такое, задания где с периодами эволюции, потом есть со странами и городами типа столицами, ну много заданий, которые сложные.

В экзамене по информатике 27 заданий, на которые отводится около 4 часов. Нужно набрать минимум 40 баллов. В экзамене по географии 34 задания с которыми нужно справиться за 3 часа. Минимальный бал 37.

АНТОН ПОЛЕВОЙ:

Нет не сложно, главное готовиться к заданиям, заниматься в течение года хорошо. Отлично. И тогда все получится. Я думаю, задания на программирование последние вызывают сложность определенную, потому что мы пишем на бумаге, а не в обычной форме на компьютере. Поэтому они вызывают сложность.

В этом году по всей стране организаторы ЕГЭ большое внимание уделили прозрачности процесса. Увеличилось количество общественных наблюдателей. Здесь их сегодня даже больше чем аудиторий.

АННА МАНЫЛОВА, ОБЩЕСТВЕННЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ:

Во время проведения экзамена участник ЕГЭ может почесать ногу элементарно, а по камерам будет видно, что он посмотрел на шпаргалку. И только общественный наблюдатель, который находится в аудитории на ППЭ может оправдать этого участника.

Кроме общественных наблюдателей работает и система видеонаблюдения. Камеры транслируют видео из аудитории в Управление образования и ситуационный центр, где наблюдатели фиксируют какие-либо нарушения. Для географии и информатики КИМы не печатаются в аудитории как это было на других экзаменах, их рано утром привезли в школу и вскрыли только непосредственно перед самим экзаменом.

АНДРЕЙ УДАЛОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:

Основной период сдачи ЕГЭ в этом году продлится до 1 июля. Послезавтра выпускники будут сдавать первый обязательный предмет, это будет математика, а результаты по географии и информатике, которую сдают сегодня, можно будет узнать не позднее 14 июня.

Андрей Удалов, Василий Нордэн