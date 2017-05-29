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Андрей Турчак вручил гранты на развитие производства фермерам, работающим в Псковской области

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Категория: Вести-Псков
Создано 29.05.2017 11:15

Андрей Турчак вручил гранты на развитие производства фермерам, работающим в Псковской областиВ области подвели итоги конкурса грантов среди фермеров. Сертификаты победителям вручил губернатор Андрей Турчак. Начинающие фермеры получили поддержку от полутора до трех миллионов рублей - это такие направления, как овощеводство, выращивание коз, кроликов и птицы.

В этом году в регионе в приоритете развитие молочно-мясного животноводства, поэтому семейные фермы, которые специализируются на производстве и реализации молока и говядины получили гранты в размере шести и даже десяти миллионов. В Псковской области, уверены сельхозпроизводители, отличные условия для реализации своих планов, поэтому развивать сельское хозяйство приезжают люди из других регионов.

ИЛЬЯ КУТАРИН, ФЕРМЕР:
Мы занимается сыром прежде всего, у нас переработка, и сейчас будем организовывать свое козье хозяйство, козье стадо. Под эти цели нам удалось выиграть конкурс - грант. Будем реконструировать помещение, где будем содержать коз, и из козьего молока варить сыр. Это отличная программа, козьего стада у нас по подсчетам ближайшие лет пять не было бы без этого гранта.

ГАЛИНА КЕЙЗЕРОВА, ФЕРМЕР:
Это отличная инициатива, мы очень довольны, что наше правительство обратило внимание на фермеров, на малое предпринимательство. И настолько приятно, что губернатор приехал к фермерам, простым фермерам, и сидит разговаривает, я по опыту хочу сказать, что у нас в Приморье такого не было.

Дина Перевозчикова


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