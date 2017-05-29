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Сегодня в «Единой России» подводят итоги праймериз к сентябрьским выборам

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Категория: Вести-Псков
Создано 29.05.2017 11:09

Сегодня в «Единой России» подводят итоги праймериз к сентябрьским выборамСегодня в Пскове и Дедовичском районе единороссы подводят итоги предварительного голосования. Оно состоялось накануне, в Пскове участки открылись в восемь утра и в течение первого часа люди активно шли голосовать. В областном центре «Единая Россия» создала пятнадцать счетных участков - по числу округов на выборы в Городскую Думу.

По итогам выборов единороссы определят пятнадцать кандидатов-одномандатников и партийные списки на грядущую кампанию в сентябре.

НИКОЛАЙ ДУБИК, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ПСКОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ ВОЙНЫ В АФГАНИСТАНЕ И ВОЕННОЙ ТРАВМЫ:
Мы надеемся, каждый пскович, надеется на дальнейшее улучшение нашей жизни. Жизнь наша, к сожалению, усложняется, и требуется, чтобы находились люди в лице депутатов - надежные, проверенные, которые помогли бы решать наши проблемы.

АЛЕКСАНДР КОТОВ, СЕКРЕТАРЬ ПСКОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ "ЕДИНАЯ РОССИЯ":
Мы считаем, что это хорошая возможность посоветоваться с гражданами, прежде чем выдвигать кандидатов, за этот период прошло огромное количество встреч, различных тематических дебатов, где участники предварительного голосования смогли озвучить свою позицию, услышать предложения от граждан, безусловно эти предложения лягут в основу предвыборной программы нашей партии на выборах.

Иван Павлов


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