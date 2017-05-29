«Честность, верность своему долгу и немного романтики…»: пограничники отметили свой профессиональный праздник

В Пскове пограничники отметили девяносто девятую годовщину со дня создания ведомства. Торжественный митинг состоялся на площади Победы у монумента Вечный огонь. Пограничное управление поздравили с праздником представители власти, правоохранительных органов. Командование погранвойск и гости праздника вручили военнослужащим благодарственные письма и грамоты.
Отдельная награда досталась служебной овчарке по кличке Бархан и ее инструктору. В прошедшем году они поймали тридцать четыре нарушителя границы, в этом - уже одиннадцать. Многие пограничники профессиональный праздник встречают на службе.
Сто двадцать километров водной границы ежедневно охраняют моряки-пограничники. Зимой по льду перемещаются на катерах с воздушной подушкой, в судоходный период на водоизмещающих. Недавно дивизион получил новые быстроходные КС 701. Эта техника поступила на смену выслужившим установленные сроки «Аистам». В апреле на них торжественно подняли флаги.
На новых быстроходных катерах КС 701 любая цель достигаема. Легкие и маневренные они могут догнать нарушителя границы. Экипажи дивизиона пограничных сторожевых кораблей теперь ежедневно выходят на них в озеро, патрулируют границу и следят за теми, кто нарушает пограничный режим.
Здесь вблизи Пскова дивизион охраняет границу с 1992 года. За это время база моряков-пограничников сильно изменилась – построено новое здание, причал и стоянка катеров. Все это пограничники в преддверии профессионального праздника показывают детям.
ИВАН РОДИОНОВ, КОМАНДИР ДИВИЗИОНА ПОГРАНИЧНЫХ СТОРОЖЕВЫХ КАТЕРОВ, КАПИТАН I РАНГА:
Моряком пограничником быть - это очень ответственно. А качества, как и для любого гражданина РФ - это честность, порядочность, верность своему долгу. Ну и немного романтики наверно. Разницы особой никакой нет, на какой воде служить, либо это океанские просторы, либо морские, либо озерный участок. Задачи везде одни и те же.
Тем не менее участок псковичам достался ответственный. Поэтому даже в свой профессиональный праздник многие моряки-пограничники проводят на службе.
Андрей Удалов, Василий Нордэн
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Май 2017
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